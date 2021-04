O Leixões anunciou, nesta segunda-feira, a saída de José Augusto Faria, o treinador da equipa de sub-23.

A informação surge menos de uma semana depois da decisão do título da Liga Revelação, que o emblema de Matosinhos deixou fugir na última jornada, com uma derrota no Estoril, que arrecadou o troféu.

Esse jogo ficou marcado por duas expulsões de jogadores do Leixões e de vários momentos de tensão no relvado, o que levou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a instaurar oito processos disciplinares.

José Augusto Faria também foi criticado por uma declaração no final do jogo, com referência a uma comentadora televisiva, e por isso apontada como machista e discriminatória. «As Sofias desta vida têm de aprender muito porque o futebol tem de ser dos homens do futebol», disse então o técnico, que posteriormente negou que a declaração fosse machista.

O Leixões tem ainda a Taça Revelação - vai defrontar o Benfica a 14 e 20 de abril -, mas José Augusto Faria deixa o cargo.