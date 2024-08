O Sporting recebeu e venceu o Benfica por 1-0 no dérbi da terceira jornada da Série B da Liga Revelação.

No Estádio Aurélio Pereira, o nulo no marcador chegou até ao intervalo e apenas aos 82 minutos é que o jogo ficou decidido. João Assunção assinou o único golo do encontro e confirmou assim o primeiro triunfo dos leões nesta edição, ao fim de três jornadas.

Desta forma, o Portimonense mantém a liderança da tabela classificativa com seis pontos, mais dois que Farense e Sporting. O Benfica continua no sexto lugar, com três pontos somados e duas derrotas em três jogos.