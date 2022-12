O Mafra recebeu e venceu o Sporting por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da série B da Liga Revelação.

Os leões adiantaram-se no marcador por Samuel Justo, aos 25 minutos, mas o Mafra deu a volta ao resultado na segunda parte, por Leandro Ferreira, aos 60 e 71 minutos, e por Lucas Gabriel, ao minuto 78.

Com este resultado, o Sporting desce ao sétimo e último lugar da série, com sete pontos, por troca com o Mafra, que é agora sexto, com nove pontos.

Na série A, esta terça-feira, o Rio Ave venceu o líder Vizela, fora de casa, por 2-0. Gil Vicente e Marítimo empataram a uma bola. O triunfo do Rio Ave foi construído com golos de Bruno Ventura, aos 64 e 89 minutos.

O empate entre Gil e Marítimo teve golos de Pablo Bechardas para os madeirenses (45m) e, para os gilistas, valeu um autogolo de Duarte Henriques (64m). Falta um jogo para concluir a jornada 11, o Leixões-Sp. Braga.

Os três primeiros classificados de cada série apuram-se para a fase de campeão.

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE A:

1.º: Vizela, 20 pontos

2.º: Famalicão, 18 (menos dois jogos)

3.º: Sp. Braga, 16 (menos dois jogos)

4.º: Gil Vicente, 14 (menos um jogo)

5.º: Rio Ave, 11 (menos dois jogos)

6.º: Marítimo, 8 (menos um jogo)

7.º: Leixões, 6 (menos três jogos)

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE B:

1.º: Benfica, 22 pontos (menos um jogo)

2.º: Farense, 15

3.º: Estoril, 14

4.º: Estrela, 14 (menos um jogo)

5.º: Portimonense, 10 (menos um jogo)

6.º: Mafra, 9

7.º: Sporting, 7 (menos um jogo)