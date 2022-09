A equipa sub-23 do Sporting perdeu, esta quarta-feira à tarde, por 2-4 diante do Portimonense, na segunda jornada da Liga Revelação.

No encontro com um início mexido e bem ritmado e ataques em ambas das balizas, os algarvios acabaram por inaugurar o marcador. À passagem do minuto 29, Mateus Brito finalizou um através de um pontapé de canto. Cerca de dois minutos depois, Hélio Varela dilatou a vantagem alvinegra.

Aos 34 minutos, Nicolai Skoglund reduziu para os leões, no frente-a-frente com o guardião adversário. Antes do intervalo, David Moreira consegue empatar a partida e relançar a partida para o segundo tempo.

Nos segundos 45 minutos, o Portimonense foi mais forte, e João Nóbrega volta a colocar a formação de Portimão em vantagem após a marcação de uma grande penalidade. Pouco tempo depois, Guga rematou forte e estabeleceu o resultado final.

A equipa sub-23 dos leões continua sem vencer nesta nova temporada, já os algarvios somam quatro pontos na tabela classificativa.