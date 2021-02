O Sporting e o Cova da Piedade empataram 4-4 na 9.ª jornada da 2.ª fase da Liga Revelação, de apuramento para a Taça de Revelação.

Vasco Gaspar, Roberto Martínez, Rodrigo Rego, Chico Lamba, Gonçalo Costa, João Daniel, Tiago Ferreira, Lucas Dias, Samuel Lobato, Joelson e Paulo Agostinho.#SCPCDCP #LigaRevelação — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 16, 2021

Em Alcochete, Lucas Dias inaugurou o marcador para os leões aos 7 minutos, mas David Tex empatou aos 19m. Ainda na primeira parte, Paulo Agostinho recolocou o Sporting na frente ao minuto 39.

Praticamente a abrir a segunda parte, o Cova da Piedade marcou por intermédio de Edgar, mas logo a seguir Tiago Ferreira voltou a marcar para o Sporting, que chegou ao 4-2 por Nicolai Skoglung aos 66 minutos.

O Sporting parecia a caminho da vitória, mas nos últimos minutos a equipa de Almada conseguiu chegar à igualdade. David Tex bisou aos 80m e Miguel Ivo fez o 4-4 final aos 87 minutos.

O Sporting é segundo classificado da fase de apuramento para a Taça Revelação, atrás do Benfica, com 22 pontos. O Cova da Piedade é último com nove.

Os golos do jogo: