O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-2, na noite desta quinta-feira, em jogo da terceira jornada da Liga Revelação, o campeonato nacional sub-23.

No Benfica Campus, no Seixal, o Sporting chegou ao intervalo a vencer por 2-0 e com dois golos a terem origem em cantos do lado esquerdo do ataque: Michée Ndembi fez autogolo aos 18 minutos para o 1-0 dos leões e, ao minuto 43, Daniel Ciesielski fez o 2-0 para o Sporting.

Na segunda parte, o Benfica reduziu a desvantagem ao minuto 51, por Rafael Quintas, na recarga após um livre. Aos 74 minutos, João Afonso fez o empate com uma finalização na esquerda da área e, dois minutos depois, Olívio Tomé fez o 3-2, também com um remate na esquerda da área.

Com este resultado, o Sporting mantém-se com seis pontos, na liderança - em igualdade pontual com o Torreense - mas agora com o primeiro lugar à condição, tendo sofrido a primeira derrota, após duas vitórias (3-0 ao Portimonense e 3-1 ao Estrela). O Benfica, que tem dois jogos realizados, somou os primeiros três pontos após a derrota por 1-0 ante o Torreense.