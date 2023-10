Sporting e Benfica defrontam-se esta terça-feira, em jogo da 9.ª jornada da Série B da Liga Revelação.

Os leões são segundos classificados, com 13 pontos, enquanto os encarnados ocupam a sexta posição, com 10. O Estoril é líder, com 20 pontos.

Acompanhe aqui as principais incidências da partida.