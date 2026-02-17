O Benfica recebeu e venceu o Sporting, por 4-2, esta terça-feira, no dérbi da sexta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação (sub-23).

O jogo começou a um ritmo de loucos e existiram três golos ainda antes dos primeiros dez minutos. Logo aos três, o capitão dos encarnados, Duarte Soares, abriu o marcador com um remate cruzado na direita.

A resposta do Sporting surgiu quase de imediato, com Rayhan Momade a apontar o 1-1, aos seis minutos, num lance muito semelhante ao do primeiro golo dos encarnados, mas desta feita no corredor esquerdo.

Momade viria a bisar aos nove minutos, na sequência de uma jogada em que trocou completamente as voltas a Rui Silva, antes de bater Gonçalo Sobral.

O Sporting estava a exercer uma forte pressão sobre o Benfica, mas foi perdendo fulgor ao longo do primeiro tempo. Já os encarnados, instalaram-se no meio-campo dos leões, embora sem conseguir criar muitas ocasiões de perigo.

Foi do meio da rua, já à beira do intervalo, que Francisco Neto (42m) encontrou espaço para o remate e repôs a igualdade.

Na segunda parte, a diferença entre as duas equipas fez-se notar. O Benfica foi uma equipa mais segura defensivamente e mais perigosa no ataque, controlando o jogo.

Aos 66 minutos, Francisco Neto assinou o bis e completou a reviravolta encarnada, com uma jogada brilhante, após um drible sobre um defesa leonino, antes do remate para golo.

O resultado ficaria fechado a cinco minutos dos 90, quando Francisco Silva recuperou uma bola em zona adiantada e tocou de calcanhar para Federico Coletta, antes de o italiano servir André Gomes e o médio rematar na passada para o 4-2.

Com esta vitória, o Benfica sobe, à condição, ao primeiro lugar da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, com 12 pontos, mais três do que Académico de Viseu e Torreense, que têm menos um jogo. O Famalicão segue em quarto, com oito pontos, mas tem menos dois jogos do que o Benfica.

Já o Sporting, é o último classificado, com apenas dois pontos em cinco jogos disputados.