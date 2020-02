A equipa de sub-23 do Sporting esteve a perder com o Benfica por 2-0, mas acabou por virar o resultado e venceu por 3-2, no jogo da primeira jornada da fase ade apuramento de campeão da Liga Revelação. Um resultado que permitiu aos leões ultrapassar o Sp. Braga na classificação.

O Benfica entrou melhor no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, e chegou a intervalo a vencer por 2-0, com dois golos de Luís Lopes (35 e 42m), o último na conversão de uma grande penalidade.

Já na segunda parte, os leões, com Pedro Mendes nas bancadas, chegaram ao empate, também com um bis, neste caso de Nuno Moreira (54 e 78m), o segundo também de penálti. Um minuto depois do empate, Tomás Silva assinou a reviravolta no marcador, com um golo espetacular (veja no vídeo abaixo).

Três pontos que permitem à equipa da casa deixar o último lugar desta segunda fase e ultrapassar o Sp. Braga que, na véspera, perdeu com o líder Rio Ave (1-3).

Classificação após a primeira jornada: Rio Ave, 34 pontos; Benfica, 31; Desp. Aves, 28; Estoril, 27; Sporting, 26; Sp. Braga, 24.