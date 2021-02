O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira o Boavista, por 2-1, em jogo da sexta jornada do grupo de acesso à Taça Revelação, jogada, nesta segunda fase, pelos oito clubes que não acederam à fase de campeão da Liga Revelação.

Com este triunfo, os leões ascendem à liderança à condição, com 18 pontos, mais um que o Benfica, que tem menos um jogo – defronta o Cova da Piedade na quarta-feira, no último jogo da jornada.

Nos outros jogos, o Portimonense venceu fora o Rio Ave (2-3) e também houve triunfo forasteiro da Académica, em Guimarães, ante o Vitória (1-3).

Esta fase joga-se a 14 jornadas e os dois primeiros apuram-se para a Taça Revelação.