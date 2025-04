O Torreense foi derrotado esta terça-feira por 2-1 frente ao Benfica na 13.ª jornada do grupo de apuramento do Campeão nacional de sub-23.

Os homens de Torres Vedras até podiam empatar para consumar a conquista do título no entanto o jovem nigeriano Edokpolor tinha outros planos.

O nigeriano bisou no encontro aos 38 e 44 minutos dando uma vantagem de 2-0 ao intervalo para as águias.

O melhor que o Torreense conseguiu foi reduzir a desvantagem no marcador já perto do final do encontro por intermédio de Arielson [90m+4].

Com esta derrota, o Torreense falha assim o título já nesta jornada e a decisão fica adiada para a próxima e última ronda, frente ao Famalicão, atual segundo classificado com menos três pontos.

Os famalicenses estão obrigados a vencer para tentar evitar o título do Torreense, já para a equipa de Torres Vedras continua a bastar um empate para conquistar o título.