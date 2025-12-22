A equipa sub-23 do Sporting assegurou esta segunda-feira o apuramento para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, ao vencer no terreno da União de Leiria por 1-0, em encontro da 18.ª jornada da Série B.

O golo decisivo apareceu aos 73 minutos e confirmou a superioridade do Sporting. Até final, a formação orientada por Filipe Neto soube gerir a vantagem, apesar de um último sobressalto causado por um livre de Santiago Rocha, que embateu na trave, com Miguel Gouveia ainda a tocar na bola.

Com este triunfo, o Sporting garantiu a presença na fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, já a «Equipa do Lis» apurou-se para a Taça Revelação.