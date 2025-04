O Torreense é o novo campeão da Liga Revelação de sub-23.

A equipa de Torres Vedras deslocou-se até ao reduto do Famalicão e empatou a um golo, acabando por garantir uma conquista histórica para o clube, já que arrecadou o troféu pela primeira vez. Lomboto fez o golo do Torreense aos 58 minutos e já em cima do apito final, a equipa da casa ainda conseguiu reduzir.

Após o fim do encontro, um elemento de cada equipa viu o vermelho direto, mas a festa acabou por ser dos visitantes. O Torreense termina assim a prova com mais três pontos do que os famalicenses (27).