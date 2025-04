Esta terça-feira ainda não foi dia de festa para os jogadores do Torreense, que levaram a melhor sobre o Vizela (2-1), na 12.ª jornada da fase de apuramento de campeão, na Liga Revelação.

Com a oportunidade de se sagrar campeão nacional pela primeira vez, a formação de Torres Vedras necessitava que o Famalicão não vencesse o Estrela, o que acabou por não acontecer. Os famalicenses triunfaram por 2-1, graças aos golos de Limatta e Zabiri.

No Estádio Manuel Marques, o Vizela colocou-se em vantagem aos 33 minutos, com o pontapé certeiro de Pedro Ramos. Ainda assim, a resposta da equipa da casa acabou por chegar no início da segunda parte, graças ao golo de Arielson. Aos 63 minutos, David Kaiki atirou para o fundo da baliza e confirmou a vitória do Torreense.

Também esta terça-feira, o Sporting deslocou-se até ao reduto do Gil Vicente e venceu por 2-1, sendo que o Benfica ganhou por 4-1 ao Estoril, no Seixal.

Assim sendo, o Torreense mantém-se na liderança da prova, com 29 pontos, e precisa de apenas mais um para se sagrar campeão nacional. Recorde-se que na próxima jornada, a equipa de Torres Vedras recebe o Benfica (16h).