Foi quase um protesto contra o protesto. Num jogo da Liga Revelação disputado esta segunda-feira no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, entre Torreense e Farense, a equipa oestina subiu ao relvado antes de toda a gente.

Contrariando os procedimentos normais dos jogos de futebol, a equipa da casa (emprestada) subiu ao relvado quando os adversários e a equipa de arbitragem. Apesar das tentativas do árbitro principal, os torrienses nem sequer se perfilaram junto das outras duas equipas diante dos adeptos, antes do apito inicial.

Fonte do clube adianta que este comportamento teve como base um protesto «pelo estado da arbitragem». A mesma recorda que, neste mês de novembro, o Torreense somou cinco expulsões e cinco grandes penalidades assinaladas contra si entre equipa principal e sub-23, em quatro jogos.

O 'modus operandi' utilizado pelos azuis e grenás foi o mesmo do protesto dos árbitros que, nas semanas recentes, têm subido ao relvado antes dos jogadores como forma de contestar os ataques sofridos pelos dirigentes dos 'três grandes'.

O referido jogo pertence à série B da 1.ª fase da Liga Revelação. O Torreense já se apurou para a fase de apuramento de campeão. Veja o vídeo: