O Benfica derrotou o V. Guimarães por 3-2, em jogo da 8.ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação.

O jogo começou com uma grande penalidade falhada por Filipe Cruz aos 4 minutos e o intervalo chegou com uma igualdade a zeros.

Aos 64, Cher Ndour inaugurou o marcador para as águias e Filipe Cruz, novamente a marca dos onze metros, foi mais feliz pouco depois, ampliando a contagem para 2-0.

Os visitantes reagiram Gui reduziu aos 78m por intermédio de Gui e Bahamboula empatou no segundo minuto do tempo de compensação, dando pouca margem para nova mexida no resultado.

Só que o Benfica voltaria a dispor de um castigo máximo (o terceiro no jogo) e Filipe Cruz, que renovou contrato esta semana, deu a vitória aos encarnados, bisando na partida.

O Benfica lidera a fase de apuramento para a Taça Revelação com 26 pontos, mais dez do que o Sporting, que tem um jogo a menos.

O resumo do jogo: