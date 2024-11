O Al Hilal regressou às vitórias no campeonato. Na visita ao reduto do Al Shabab de Vítor Pereira a equipa de Jorge Jesus levou a melhor no duelo português e venceu por (1-2).

A partida da 12.ª ronda do campeonato não começou da melhor forma para o Al Hilal. Hamdalla (6m) abriu o marcador a passe do português Podence.

Mas pouco depois, ao minuto 11, Milinkovic-Savic fez o empate, novamente com cores portuguesas à mistura. A assistência foi de João Cancelo, num lance em que o gurada redes Muaiouf podia ter feito melhor.

Ainda antes do intervalo, más notícias para Jorge Jesus. O central Koulibaly com uma péssima abordagem fez falta sobre Hamdallah que se ia isolar. O árbitro não teve dúvidas e mostrou a cartolina vermelha direta.

No segundo tempo, novo cartão vermelho, mas desta vez para o Al Shabab de Vítor Pereira. Al Sharari travou Al Dawsari em falta quando o avançado do Al Hilal ia ficar sozinho na cara do golo. Novamente o turco Umut Meler a mostrar o vermelho direto. Na sequência da falta assinalada, Milinkovic-Savic (62m) bisou na partida com um livre exímio e deu a vitória ao Al Hilal de Jorge Jesus.

Com este resultado, o Al Hilal continua em segundo lugar com 31 pontos, na perseguição ao Al Ittihad, que tem 33. O Al Shabab manteve o quinto lugar da classificação, com 22 pontos conquistados.