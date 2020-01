O Benfica começa o ano com um treino aberto aos adeptos e boas notícias, já que Rafa e André Almeida trabalham integrados com a equipa.

Recorde-se que Rafa fez uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda no jogo Liga dos Campeões entre o Benfica e o Lyon, e está fora de competição desde 23 de outubro. E André Almeida recupera de uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda contraída no jogo com o Marítimo, há um mês.

Zivkovic e Jota fazem trabalho no relvado, mas à parte da restante equipa. Já Jardel não está no relvado. Entrou com a equipa, esteve no momento em que foi entoado o hino do Benfica, mas voltou a sair, estando entregue ao departamento médico da equipa.

