Três golos sem resposta em quinze minutos e questão arrumada. Entrada de rompante do Sp. Braga em Moreira de Cónegos, voltando a ganhar fora de casa depois de dois jogos em que não conseguiu tal objetivo. Triunfo pragmático (0-4) goleada com um aproveitamento exímio dos brindes adversários.

Aos 23 minutos o Sp. Braga já ganhava por três bolas a zero e viu um golo ser anulado logo no primeiro minuto, transformando um jogo que podia apresentar dificuldades num passeio simples.

Demasiado simples, à boleia de uma abordagem displicente do Moreirense ao encontro, voltando a perder em casa dois meses depois da última derrota. Sem Paulinho na ficha de jogo, tal como se esperava, os guerreiros apresentaram-se no Comendador Joaquim de Almeida Freitas fazendo a habitual gestão do seu plantel, mudando quatro peças do onze.

Tiro ao alvo

O arranque do jogo foi uma verdadeira sessão de tiro ao alvo por parte dos guerreiros, não em quantidade, mas em precisão. Ainda não estava completo o primeiro minuto e já Ricardo Horta aparecia na cara de Pasinato, driblando o guarda-redes antes de abanar as redes. O golo foi anulado.

Não demorou a atirar a contar o Sp. Braga. Apenas seis minutos volvidos e Fransérgio agradeceu o brinde de Fábio Pacheco, que lhe entregou literalmente o esférico. Sozinho e com tempo para tudo o capitão bracarense marcou sem dificuldades.

Continuavam os brindes e depois de o baixinho Castro aparecer a marcar de cabeça na pequena área, parecendo um gigante à beira dos cónegos, foi Raúl Silva a aproveitar um corte incompleto de Rosic para, no interior da área, atirar de pé esquerdo para o fundo das redes. Estavam decorridos apenas 23 minutos!

Gestão sem sobressaltos

Questão resolvida cedo pelo Sp. Braga, não se fazendo rogado com as brechas do Moreirense. Geriu o encontro a equipa de Carlos Carvalhal, perante um Moreirense que se tentou recompor, mas nunca teve ímpeto para isso.

Ricardo Horta e Castro ficaram-se pelas cabines ao intervalo, durante a segunda parte descansaram Galeno e Esgaio. Deu para tudo a visita do Sp. Braga ao terreno do Moreirense, resolvendo cedo a questão, a tempo de gerir sem sobressaltos o que restou jogar.

Ainda chegou ao quarto com aquele que foi o golo mais bonito da noite, por intermédio de André Horta. Passe açucarado de Musrati, remate de primeira a dar o melhor seguimento.

Num ciclo frenético, com jogos em catadupa, o Sp. Braga impôs a sua superioridade em Moreira de Cónegos, pressionando o Benfica antes do dérbi.