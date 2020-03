Zé Luís está em dúvida para o jogo do FC Porto em Ponta Delgada. O avançado reentrou no boletim clínico dos dragões, devido a uma «mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda». O avançado jogou 64 minutos na derrota contra o Bayer Leverkusen.



Além de Zé Luís, o FC Porto tem mais dois nomes entregues ao departamento médico e definitivamente de fora da visita aos Açores: Vítor Ferreira e Luis Díaz, ambos com problemas musculares.



O FC Porto parte às 17h30 para os Açores e a grande dúvida é, portanto, Zé Luís. Se o avançado não recuperar, Sérgio Conceição fica com Soares, Aboubakar e Fábio Silva como opções para ponta-de-lança.



O Santa Clara-FC Porto realiza-se na segunda-feira às 19h30.