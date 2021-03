FIGURA: Rafael Martins

De regresso onde foi feliz, o atacante bisou na partida e foi o expoente máximo da prestação do Moreirense frente ao Belenenses. Dois golos, ainda na primeira parte, fizeram a folha de serviço do atacante: enorme sentido de oportunidade no segundo golo, bom trabalho no primeiro com um excelente movimento técnico à meia volta na área. Antes dos golos já tinha dado o aviso. Reforço do inverno, chegou aos quatro golos com a camisola do Moreirense.

MOMENTO: golo de Cassierra (37’)

Trabalho de Varela pela direita, a servir Cassierra no coração da área. Perante a passividade contrária o colombiano fez dois remates ao ferro, um com o pé direito e outro com a cabeça, acabando por encostar à terceira para o fundo das redes. Enorme crença de Cassierra a levar as suas intenções até ao fim, conseguindo o empate.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Pacheco

Capacidade de passe acima da média a vir ao de cima no jogo de encerramento da jornada 21. Foi dos seus pés que saíram os passes decisivos para os dois golos do Moreirense, com uma leitura de jogo perfeita.

Cassierra

Carimbou o empate para o Belenenses num lance em que a sua perseverança foi fundamental. Num jogo em que lutou muito e correu quilómetros no ataque da equipa de Petit, acabou por assinar o momento do jogo, evitando a derrota.

Yan Matheus

Espevitado no ataque e responsável no auxílio defensivo, o brasileiro voltou a estar em bom plano no Moreirense. Não foi egoísta e deu o golo a Rafael Martins quando estava em posição em que ele próprio podia ter tentado visar a baliza.

Miguel Cardoso

O elemento que desenvolveu as principais oportunidades do Belenenses em jogo corrido, revelando-se um doa mais capazes tecnicamente da equipa de Petit. Tentou visar a baliza de Pasinato algumas ocasiões na primeira parte, mas acabou preterido logo no arranque da segunda metade.