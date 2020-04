O plantel do Tondela participou na doação de material de equipamento de proteção individual ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) e ao Centro de Saúde local para o combate à Covid-19.



«Não esquecendo nunca o papel e responsabilidade social que têm, o Clube Desportivo de Tondela e a CD Tondela – Futebol SAD informam que, face ao período que estamos a passar devido à pandemia Covid-19, disponibilizaram ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu e ao Centro de Saúde de Tondela vários materiais de proteção para os seus profissionais», referem os beirões, em comunicado.

O documento explica que a doação do equipamento de proteção contou com «a participação do plantel principal» de futebol e que o material «será distribuído em iguais quantidades para ambas as instituições» de saúde.



Foram entregues cinco mil luvas, 400 máscaras FP2 e ainda 150 fatos descartáveis, a que se juntarão em breve máscaras cirúrgicas, refere o Tondela.

«Uma vez mais o CD Tondela reforça o papel que todos nós temos na resolução deste problema, sendo essencial que cumpramos a nossa obrigação de ficar em casa. Neste rumo, em breve estaremos de novo todos juntos, apelou-