Em mais uma batalha pela sobrevivência na I Liga, Gil Vicente e Farense conquistaram mais um ponto para ajudar a conquistar a guerra. Num jogo vivo, muito intenso, mas nem sempre bem disputado, a falta de eficácia justificou o nulo, já que as duas equipas tiveram várias ocasiões para faturar.

A divisão de pontos deixa os galos numa posição mais confortável da tabela, mas podem ser ultrapassados pelo Rio Ave. Já a turma algarvia continua em zona de despromoção e só um milagre poderá tirar a equipa lá de baixo.

Que grande primeira parte entre duas equipas que lutam desesperadamente por pontos e que não se limitaram a tentar não sofrer. Os galos foram superiores, mas os leões do Algarve também nunca deixaram de procurar a baliza contrária e também tiveram oportunidades.

Ambos os técnicos fizeram apenas duas alterações em relação à partida anterior. Ricardo Soares, que vinha de uma derrota frente ao Belenenses, deixou no banco Henrique e Fujimoto e lançou Talocha e Leautey. Jorge Costa também deixou de fora Eduardo Mancha e Jonatan Lucca e colocou de início André Pinto e Licá.

Os gilistas foram os primeiros a ameaçar com Lourency, por duas vezes e Leautey a obrigar Beto a aplicar-se. Do outro lado, foi Mansilla, que acabaria por sair lesionado no decorrer do primeiro tempo, obrigou Denis a aplicar-se em dois lances consecutivos. Ainda assim, foram os de Barcelos a ficar mais perto do golo.

Pedrinho, de fora da área, rematou rasteiro e acertou em cheio no poste. Beto ainda se esticou, mas não chegou ao esférico. Pouco depois, foi a vez de Leautey aproveitar a distração da defesa algarvia para, em sprint, entrar na área e rematar à malha lateral. Estava cara a cara com Beto. Foram as melhores ocasiões numa primeira parte muito viva e com muita luta a meio campo.

Menor intensidade na segunda parte

No segundo tempo a toada de jogo manteve-se. Muita intensidade, muita luta a meio campo, mas o perigo esteve mais longe das balizas. Os técnicos viam como corriam as modas e demoraram quase 30 minutos para começar a mexer nas equipas. Ricardo Soares foi o primeiro, lançando de uma assentada Claude Gonçalves e Kanya.

Mais uma vez, foram os barcelenses a ficar mais perto do golo. Cruzamento de Leautey para o segundo poste, Lourency amortece para o remate de Lino à figura de Beto. Estava em excelente posição para marcar. Jorge Costa demorou a responder e fez apenas uma alteração que nada mudou.

Até ao final, o jogo ficou muito quizilento e não mais os guarda-redes foram incomodados. Divisão de pontos que castiga a falta de eficácia da duas equipas, mas principalmente do Gil Vicente que esteve sempre mais perto do golo.