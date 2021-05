FIGURA: Rodrigo (Gil Vicente)

Num jogo onde as defesas se superiorizaram à defesa, Rodrigo mostrou estar em excelente forma e que quer agarrar a oportunidade dada pelo técnico, em virtude dos maus jogos de Ygor Nogueira. O defesa brasileiro esteve sempre muito ativo e não permitiu veleidades ao ataque algarvio.

MOMENTO DO JOGO: Bola no poste de Pedrinho

Podia ter mudado o rumo do jogo. Depois de combinar com Pedro Marques, Pedrinho pegou no esférico a meio do meio campo foi por ali fora à entrada da área rematou rasteiro, mas o esférico, caprichosamente, embateu no ferro.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Fernandes (Gil Vicente): Bom jogo do capitão do Gil Vicente, que formou uma excelente dupla com Rodrigo. O central ainda foi lá à frente, nas bolas paradas, tentar resolver ele a partida, mas não foi bem-sucedido.

Ryan Gauld (Farense): O escocês, de 25 anos, não sabe jogar mal. Senhor de um pé esquerdo de excelente qualidade, Ryan Gauld esteve na origem das melhores jogadas dos algarvios, mas a tarefa nunca foi levada a bom porto pelos colegas.