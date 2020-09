Micael Sequeira, treinador adjunto na época 2019/20, vai assumir o cargo de coordenador técnico do Sporting de Braga, informou fonte do clube à Lusa.



Na última temporada o técnico coadjuvou Rúben Amorim, Custódio e Artur Jorge na orientação da equipa principal dos bracarenses. Micael Sequeira, de 47 anos, conta com experiência em várias equipas da formação arsenalista assim como na equipa B.

Sequeira vai agora assumir as funções de coordenador técnico do Sporting de Braga, fazendo a ligação entre a equipa principal e os escalões imediatamente abaixo (equipa B, sub-23 e sub-19). Além disso, está responsável pelo acompanhamento, observação e análise dos jogadores emprestados, informou a referida fonte.