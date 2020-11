Pedro Gonçalves marcou dois golos ao Tondela e no final da partida falou à Sport TV. Eis as declarações do jogador do Sporting:



«A vitória é merecida. Trabalhámos a semana toda, não pudemos treinar tanto, mas o mister passou-nos as ideias para este jogo. 'On fire'? A equipa faz por isso, eles ajudam-me e eu tento ajudá-los também.»



«Liderança? Não significa muito. Significa que estamos a fazer um bom trabalho e que entramos em todos os jogos para ganhar e lutar pelo título.»



«A minha adaptação a um clube grande? O mister adaptou-me bem, estou praticamente ao máximo.»