O Santa Clara tirou máximo proveito de dois momentos de desconcentração do Portimonense para regressar às vitórias no Algarve e, desta forma, dar um salto significativo na classificação, juntando-se ao FC Porto no terceiro lugar. Fábio Cardoso abriu o marcador tornou-se no primeiro jogador dos açorianos a marcar na Liga, além do goleador Thiago Santana que, este domingo, acabou por marcar o sexto golo no campeonato. A equipa de Paulo Sérgio, por seu lado, voltou a «adormecer» e continua sem vencer em casa.

Daniel Ramos procurou recuperar os bons índices que a sua equipa exibiu no arranque do campeonato [duas vitórias] com quatro alterações na equipa, apresentando um meio-campo mais musculado com Rashid, Nenê e Lincoln, deixando Carlos Junior mais solto para o apoio direto ao goleador Thiago Santana. O Santa Clara procurou, assim, assumir as rédeas do jogo, mas deixando espaço para os algarvios responderem com transições rápidas.

Paulo Sérgio, por seu lado, apostou exatamente na velocidade dos seus homens da frente, procurando explorar os muito espaços que o adversário deixava nas suas costas, com Wellinton, Fabrício e Anderson sempre prontos para arrancar para o meio-campo contrário.

O Santa Clara deixou claras as suas intenções, logo aos 4 minutos, com uma arrancada de Thiago Santana, lançado por um pontapé longo de Marco Pereira, que só não resultou em golo porque Samuel defendeu com os pés. Resposta rápida do Portimonense com uma transição rápida de Fabrício. Dois lances que davam bem conta das intenções das duas equipas.

O jogo seguiu entretido, com parada e resposta, até que os algarvios, como Paulo Sérgio tinha previsto, adormeceu, aos 37 minutos, num pontapé de canto marcado por Lincoln. Nenê atirou ao ferro e, na recarga, Fábio Cardoso atirou a contar. Sexto golo do Santa Clara esta época, o primeiro que não foi marcado por Thiago Santana. O Portimonense procurou reagir nos poucos minutos que faltavam para o intervalo e uma lesão de Pedro Sá permitiu a Paulo Sérgio dar, desde logo, um cariz mais ofensivo à equipa com a entrada de Vaz Té.

A abrir a segunda parte, Paulo Sérgio lançou também Aylton Boa Morte e o lateral marroquino Moufi, recuperado da covid-19. Os algarvios melhoraram a olhos vistos, agora com um ataque mais alargado, obrigando os açorianos a um enorme desgaste para cobrir todas as frentes. Logo a abrir a segunda parte, Fali Candé cruzou da esquerda, Anderson atirou ao ferro e, na recarga, Fabrício atirou ao lado. Os algarvios entraram com tudo à procura do empate, mas acabaram por consentir novo golo, depois de Willyan falhar um corte e deixar a bola à disposição de Thiago Santana que, em zona de finalização, atirou a contar para o seu sexto golo da temporada.

Um jogo que o Portimonense demorou a assimilar, mas a verdade é que os algarvios foram assimilando as alterações que Paulo Sérgio fez ao intervalo, com Moufi a dar nova vida ao flanco direito, e foram crescendo em campo, na mesma medida em que o Santa Clara recuava em toda a linha na defesa da vantagem.

O Portimonense ainda ganhou um novo alento, com um golo de Aylton Boa Morte, na sequência de um livre de Lucas Fernandes, e até voltou a ameaçar o empate, numa altura em que Daniel Ramos, a partir do banco, ia dando um cariz mais defensivo à sua equipa.

Ao fim de três rondas sem vencer. O Santa Clara dá um salto gigante na classificação e alcança o FC Porto no terceiro lugar, enquanto o «repescado» Portimonense continua se, conseguir sair dos últimos lugares.