A atravessar um bom momento, não perdendo há dois meses, o Paços de Ferreira somou em Moreira de Cónegos a quarta vitória consecutiva (0-1), agarrando assim a última vaga ainda disponível para a Taça da Liga. Um golo de Douglas Tanque aos dez minutos foi suficiente para impor a primeira derrota caseira da época ao Moreirense.

Para além do acerto de calendário do campeonato estava em causa a definição do oitavo clube a participar na Taça da Liga desta época, sendo que o Paços de Ferreira assegurou essa vaga ao alcançar o quinto lugar na tabela classificativa, marcando encontro com o FC Porto nos quartos-de-final da prova.

Vindo de um triunfo caseiro frente ao Famalicão, Pepa não operou qualquer mexida no onze pacense, enquanto que César Peixoto, em estreia em jogos em casa ao serviço do Moreirense, operou uma mudança comparativamente com a derrota em Alvalade. Ferraresi atuou no lugar de Steven Vitória.

Paços letal

Decidido, então, a marcar a sua participação na Taça da Liga, até porque uma derrota, desde que pela margem mínima, chegaria, o Paços abanou as redes logo aos dez minutos numa boa movimentação ofensiva. Cruzamento de Oleg para Douglas Tanque ser imperial no jogo aéreo, cabeceando à ponta de lança sem hipóteses para Pasinato.

Dados desde cedo lançados para mexer com a partida, ainda que se verificasse precisamente o contrário. O embate entre cónegos e castores foi essencialmente tático, sobrepondo-se a estratégia ao talento e aos atributos técnicos.

Confortável na frente do marcador e vindo numa série positiva de três triunfos, o conjunto de Pepa controlou o jogo sem grandes sobressaltos, deixou que o Moreirense corresse atrás do prejuízo e tentou responder em contragolpe. A realidade é que apenas nos instantes finais da primeira metade o Moreirense consegui dar um ar da sua graça e criou lances de relativo perigo.

Cónegos sem poder de fogo

Uma corrida atrás do marcador tímida por parte do Moreirense, que continuou na segunda metade mas sem grande expressão. Os pupilos de César Peixoto tentaram chamar a si uma maior iniciativa, mas iam escasseando argumentos para conseguir penetrar na defesa bem organizada do Paços.

Prevaleceu essa mesma organização defensiva do Paços de Ferreira, perante um Moreirense que, diga-se, revelou muitas dificuldades para armar o seu jogo e para conseguir lances de finalização. Saiu tudo muito a custo e mastigado, sem um fio condutor que se considere uma verdadeira reação ao resultado.

A vantagem mínima manteve o resultado incerto até ao final, mas o Paços conseguiu segurar os três pontos, ascendendo ao quinto lugar da Liga. Estreia aziaga de César Peixoto em casa no comando técnico do Moreirense.