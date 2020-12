FIGURA: Douglas Tanque

Ação à ponta de lança aos dez minutos a carimbar os três pontos para o Paços, selando assim a passagem à próxima fase da Taça da Liga. Ataque à bola pujante entre os centrais do Moreirense, a culminar com um remate de cabeça destinado a parar apenas no fundo das redes. Prestação de luta no ataque, abrilhantada com esse lance. Quarto golo da temporada do avançado de 27 anos do Paços de Ferreira.

MOMENTO: golo do Paços (10m)

Boa movimentação ofensiva do conjunto de Paços de Ferreira, a chegar ao ataque com processos simples. Luther Singh fletiu para o centro do terreno após passe de Bruno Costa, abrindo espaço para Oleg subir à linha de fundo para fazer o cruzamento de pé esquerdo. Na área Douglas Tanque apareceu a finalizar de cabeça como mandam as regras, atirando a contar.

OUTROS DESTAQUES

Luther Singh

A jogar num terreno que bem conhece, o extremo do Paços foi dos mais irrequietos do lado do Paços, jogando contra a sua anterior equipa. Está no lance do golo e assinou mais uma série de iniciativas ofensivas, algumas delas a culminar em remate.

Fábio Pacheco

O epicentro do jogo do Moreirense. Começou a jogar na linha de três defesas, sendo uma espécie de primeiro playmaker. Passou depois para a sua posição natural no meio campo, sendo o ponto de equilíbrio da equipa.

Oleg

Prestação regular do lateral esquerdo moldavo do Paços, a dar consistência ao lado esquerdo. Eficaz na manobra defensiva, foi também um elemento importante na manobra ofensiva. Faz o cruzamento certeiro para o golo da equipa pacense.

Rosic

Capitão do Moreirense, o central não comprometeu e foi dos elementos que mais fez por manter a equipa organizada e coesa. Teve ao seu lado Ferraresi, fazendo por tentar montar uma dupla coesa.