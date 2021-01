O Moreirense anunciou, neste sábado, a saída de César Peixoto.

A nota do clube adianta que a iniciativa da rescisão de contrato partiu do próprio técnico.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, Peixoto colocou o lugar à disposição por sentir que o presidente estava a intrometer-se no seu trabalho, e Vítor Magalhães aceitou a saída do técnico.

O Moreirense fica assim sem treinador principal na véspera da visita ao FC Porto, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

César Peixoto foi anunciado em Moreira de Cónegos a 10 de novembro (poucos dias depois testou positivo à covid-19). Em sete jogos somou três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Deixa a equipa na nona posição da Liga, com 13 pontos, a três pontos do sexto lugar e quatro pontos acima da linha de água, depois de alcançar três vitórias, dois empates e duas derrotas.