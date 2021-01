Ser paciente é isto. Pedro Cunha tem 54 anos, é sócio do Rio Ave há 28 e trabalhava na formação do clube há duas décadas. Com a saída de Mário Silva, o treinador chega finalmente à equipa principal e à cadeira de sonho.



«Era uma oportunidade que já esperava há muitos anos e estou preparado para ela. É um desafio aliciante e estou na minha cadeira de sonho», afirmou o treinador na antevisão à visita à Capital do Móvel e à casa de uma das equipas mais competentes do campeonato.



Antes de falar do jogo de estreia, Pedro Cunha elogiou Mário Silva. «Sempre teve um grande compromisso e colaboração comigo quando eu estava na equipa B. A nossa relação foi boa e correta. Espero que tenha sucesso no futuro pela pessoa que é.»



«A exigência é enorme no Rio Ave, mas estamos cientes que vamos conseguir os resultados que desejámos. Sinto-me treinador do Rio Ave, estou licenciado, e tenho uma equipa que acredita que sou o líder e sabe o caminho que quer fazer comigo.»



Pedro Cunha quer dar «ambição e paixão a uma ideia de jogo atraente» e diz que o sistema tático será «semelhante» ao de Mário Silva, mas com «dinâmicas diferentes».



«O Paços de Ferreira é a equipa sensação do campeonato, tem ideias bem definidas, com modelo de jogo muito cimentado, fruto de um excelente trabalho do treinador Pepa. Mas preparámo-nos para impor a nossa ideia de jogo.»



O Rio Ave não pode contar com Lucas Piazón, Nelson Monte, Filipe Augusto e Junio Rocha, todos lesionados.



O Paços de Ferreira-Rio Ave realiza-se às 19 horas de domingo, na Capital do Móvel.