O Gil Vicente chega ao jogo contra o Belenenses SAD com duas vitórias seguidas para exibir. Uma para a Taça de Portugal em Leiria e outra para o campeonato em Famalicão. Motivos de sobra para Ricardo Soares estar otimista, embora cauteloso.



«O Belenenses SAD defende com muita qualidade, com uma linha de cinco, com dois pivots e três homens na frente. Consegue um equilíbrio na eficácia a defender e na capacidade a atacar. Os números não demonstram isso, mas tem criado oportunidades que não está a concretizar, mas isso às vezes são ciclos que podem ser invertidos num jogo ou dois», disse Ricardo Soares na antevisão ao duelo com os lisboetas.



E nem a reabertura do mercado mexe com o equilíbrio de Ricardo Soares. E do Gil Vicente. «Estamos muito contentes com todos os jogadores, acreditamos muito neles, no trabalho diário e no compromisso deles. Não estou a pensar em nada, a não ser em como melhorar a equipa e levá-la para um patamar de performance muito superior, [porque] a equipa tem muita margem para crescer.»



Ricardo Soares fez questão de lembrar a vitória do Belenenses SAD sobre o Sp. Braga e a exibição de qualidade frente ao Sporting. O técnico afirma, porém, que o Gil está «a crescer».



O Gil Vicente-Belenenses SAD realiza-se às 19h de segunda-feira, em Barcelos.