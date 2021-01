A FIGURA: Adán

Depois da exibição decisiva frente ao Belenenses, o guarda-redes espanhol arrancou mais uma performance muito importante para que os leões começassem o novo ano como terminaram 2020 – com uma vitória. Não teve uma noite tão exigente como na semana passada, mas teve duas defesas fantásticas a remates de Ricardo Horta: a primeira com 0-0 e a segunda com 1-0 no marcador.

O MOMENTO: golo de Pedro Gonçalves. MINUTO 54

Minutos antes o Sp. Braga tinha visto um golo ser-lhe anulado por 14 centímetros e os arsenalistas pareciam mais cómodos no jogo. Até que o ex-Famalicão apareceu no jogo para apontar o 11.º golo na Liga e ajudar a decidir mais um jogo para o líder do campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Gonçalves: fez uma exibição muito discreta, mas em boa hora apareceu para colocar o Sporting em vantagem. Mesmo nas noites de maior desinspiração teima em aparecer. E não é esta uma característica dos grandes jogadores?

Matheus Nunes: entrou para os 20 minutos finais quando o Sporting já estava em vantagem. Ajudou a dar outra estabilidade à equipa de Ruben Amorim e sentenciou o jogo com um golo.

Ricardo Horta: não é novidade que o mais velho dos irmãos Horta destaca-se pela forma inteligente como lê o jogo e ocupa os espaços certos no ataque. Depois de um arranque de jogo preso, o Sp. Braga soltou-se a partir da meia hora de jogo e isso coincidiu com um bom período de Horta. Foi do 21 dos arsenalistas que nasceu a primeira excelente ocasião de golo do jogo aos 32 minutos, pouco depois rematou ao lado na sequência de um canto e foi dele o passe para o remate de Musrati ao ferro esquerdo quase a fechar a primeira parte. Na segunda parte falhou o empate poucos minutos após o Sporting colocar-se em vantagem. Perdulário mas, ainda assim, um dos melhores dos visitantes.

Galeno: foi a única alteração promovida por Carlos Carvalhal em relação ao último jogo e foi um perigo constante apontado à área leonina desde o corredor esquerdo. Travou uma batalha muito interessante com Pedro Porro, sobre quem levou várias algumas vezes a melhor.