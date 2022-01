Subiu para dez o número de casos positivos entre jogadores do plantel principal do Estoril, a seis dias de defrontar o FC Porto, em jogo da 17.ª jornada da Liga, confirmou o Maisfutebol junto de fontes do clube.

Devido ao aparecimento de novos casos neste domingo, o treino foi cancelado e o plantel fará nova ronda de testes nesta segunda-feira.

O adiamento da partida com o FC Porto não é, neste momento, hipótese em cima da mesa, uma vez que o clube da Linha tem 36 jogadores inscritos na Liga. Ainda assim, tendo em conta os casos já confirmados, é certo que o Estoril terá de recorrer à equipa de sub-23 para completar a ficha de jogo diante dos dragões.

Recorde-se que de acordo com a regra aprovada em dezembro pela Liga, um clube tem de ir a jogo caso tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis, algo que se verifica neste momento na equipa de Bruno Pinheiro.

De referir que entre o plantel principal e o staff, o clube tem neste momento 17 pessoas infetadas.