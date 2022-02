O extremo português Rafa Silva está de regresso aos convocados do Benfica depois de ter ultrapassado o período de isolamento motivado pelo teste positivo à covid-19, numa lista que não conta com o avançado ucraniano Roman Yaremchuk e com o lateral-direito brasileiro Gilberto.

Yaremchuk está com um traumatismo no glóbulo ocular direito e Gilberto tem uma amigdalite bacteriana, segundo informou o Benfica, na atualização desta quarta-feira do boletim clínico.

Já privado dos lesionado Rodrigo Pinho e Seferovic e com Darwin Núñez a voltar depois dos compromissos com a seleção do Uruguai, o treinador Nélson Veríssimo, que convocou 21 jogadores para o Benfica-Gil Vicente, só pode contar com dois avançados, os jovens da formação encarnada Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.

Por outro lado, Nicolás Otamendi, que esteve com a seleção da Argentina, está de volta já para o jogo do final desta tarde. O jovem Tomás Araújo, que tinha sido convocado para a final da Taça da Liga, sai da lista.