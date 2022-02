O Benfica recebeu o Gil Vicente na Luz e perdeu por 2-1, na 20.ª jornada da Liga 2021/22.

Após um golo anulado a Otamendi, os barcelenses marcaram aos 11 minutos por Samuel Lino.

As águias procuraram chegar ao empate, mas o Gil Vicente foi quase sempre melhor e com naturalidade chegou aos 2-0, por Aburjania, já na segunda parte.

Gonçalo Ramos reduziu para o Benfica aos 89 minutos e fixou o resultado final.

Com esta derrota, o Benfica fica a 12 pontos do líder FC Porto, enquanto o Gil Vicente é quinto a cinco pontos do quarto lugar do Sp. Braga.

FICHA DE JOGO