A FIGURA: Mateus Pasinato

Travou os festejos que já se escutavam na Luz quando negou um golo certo a Pizzi aos 33 minutos. Foi a primeira de inúmeras vezes. Seguro entre os postes – não é por acaso que é um dos guarda-redes que mais defesas faz na Liga – quase era surpreendido por um cruzamento/remate «venenoso» de Grimaldo nos minutos finais da primeira parte. Mas, aí, até o espanhol teria ficado surpreendido se a bola terminasse no fundo da baliza. Na segunda parte manteve o nível elevado. Anda defendeu um penálti de Pizzi, mas nada podia fazer na recarga.

O MOMENTO: Pizzi falha penálti. MINUTO 49

Pasinato atirou-se para um lado, Pizzi atirou para o outro, mas não acertou na baliza. O 1-0 do Benfica e a possibilidade de uma abordagem mais cautelosa ao jogo a partir daí ficou colocada de parte a partir desse momento. As bancadas ficaram intranquilas e isso passou para os jogadores.

OUTROS DESTAQUES

Taarabt: o mais esclarecido do Benfica até ao momento em que as águias ficaram em desvantagem no marcador. As tentativas de ataque organizado passaram quase sempre por ele. Furou várias vezes as linhas do Moreirense com passes bem medidos, mas durante muito tempo só Pizzi pareceu estar em sintonia de ideias com ele. Saiu aos 75 minutos e a Luz brindou o treinador com uma monumental assobiadela.

Grimaldo: menos errático defensivamente – tal como Ferro, curiosamente – mostrou a disponibilidade habitual nas ações ofensivas. Quase marcou aos 39 minutos num cruzamento venenoso. Na segunda parte ainda mais ativo no ataque e quase serviu Vinícius para o golo. Nem sempre revelou o melhor discernimento, mas não lhe faltaram boas ações em campo, nem entrega.

Pizzi: a história do jogo está intimamente ligada a ele. Falhou um penálti, marcou na recarga a outro, esteve num golo anulado ao Benfica. Lutou, teve oportunidades para ser decisivo, mas a noite não lhe correu de feição.

Fábio Abreu: deixou dois avisos na primeira parte e colocou mesmo o Moreirense a ganhar na segunda, antecipando-se a primeiro poste para dar o melhor seguimento a um cruzamento de Abdu Conté da esquerda. Irrequieto, procurou várias vezes as costas dos centrais. Está numa forma estupenda: marcou pelo quinto jogo consecutivo.

João Aurélio: grande jogo do lateral alentejano, que cumpriu quase sempre com distinção as tarefas defensivas. Conseguiu controlar Rafa. Ainda teve uma boa oportunidade para marcar na primeira parte, quando apareceu na pequena área a cabecear por cima.