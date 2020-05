O Belenenses SAD recebeu luz verde do IPDJ e voltará a utilizar o complexo desportivo do Jamor na próxima segunda-feira.



O plantel comandado por Petit arranca às nove horas com testes individuais à Covid-19 e com testes físicos individualizados na parte da tarde.



Neste regresso ao trabalho, os atletas chegarão ao Jamor já equipados de casa, começando depois a levar equipamento do clube.



Nesta fase inicial, é proibida a utilização dos balneários e a gestão do grupo de trabalho será minuciosa. O plantel será dividido em vários e cada treinador trabalhará, no máximo, com quatro atletas.



Este será o programa do Belenenses SAD para a primeira semana, depois da longa paragem provocada pela pandemia da Covid-19, com um lay-off parcial pelo meio. Progressivamente, o grupo evoluirá para o trabalho coletivo.



Resta referir que durante a interrupção competitiva todos os atletas continuaram a ser monitorizados pelos responsáveis.