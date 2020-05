O FC Porto divulgou ao início da noite de sábado alguns pormenores sobre o regresso ao trabalho do plantel às ordens de Sérgio Conceição. Assim, o reencontro está marcado para as 9h00 de segunda-feira, no Olival.



«O plantel portista será dividido em três grupos, que realizarão exames imunológicos além do treino dirigido por Sérgio Conceição nos relvados do Olival», completam os dragões, em nota publicada no site oficial.