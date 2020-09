O guarda-redes brasileiro Caio Secco deixou o Feirense e é o mais recente reforço do Marítimo. A equipa da II Liga anunciou esta quarta-feira que chegou «a acordo com o CS Marítimo para a transferência definitiva do jogador», em nota publicada no site oficial.



Aos 29 anos, e depois de três temporadas a defender as redes do Feirense, o brasileiro vai voltar a jogar na Primeira Liga.

Caio Secco chegou em 2017 ao Feirense e em três anos fez 85 jogos. Antes disso, Caio jogara quatro anos no futebol italiano, com as camisolas de Crotoni, Sestri Levante, Lupa Romani e San Marino Calcio.