A FIGURA: Cassiano

Mexeu com o ataque do Vizela, conferindo-lhe maior mobilidade e, acima de tudo, agressividade. O atacante saltou do banco para tentar fazer a diferença, a verdade é que deu potencial à equipa de Álvaro Pacheco. Quando o jogo parecia já perdido, o atacante empatou na sequência de um pontapé de canto, em jeito de profecia, após os adeptos gritar pelo seu nome.

O MOMENTO: golo de Cassiano (90+6’)

Lace de crença dos vizelenses, já fora de horas e num momento final de tudo por tudo. Na sequência de um lance confuso, teve força para acreditar e para resgatar um ponto param os vizelenses. Terceiro golo do avançado esta época.

OUTROS DESTAQUES

Jean Patric

Saltou do banco de suplentes marcar. O brasileiro de 24 anos mexeu com o ataque açoriano, fazendo-se valer da sua velocidade. À segunda tentativa não teve contemplações e com um remate violento adiantou os açorianos no marcador.

Claudemir e Marcos Paulo

A dupla de meio campo do Vizela entende-se bem e tem conferido ao setor intermediário polivalência nos vários momentos do jogo. Esta tarde voltou a ser eficaz na tarefa defensiva, tendo ajudar a incorporar o ataque.

Allano

Muito atabalhoado, às vezes arriscou em demasia nas iniciativas individuais, mas a realidade é que foi das suas ações que saíram os momentos mais prometedores para a equipa de Daniel Ramos.

Kiki Afonso

Jogo de muita entrega do lateral esquerdo do Vizela. Não sendo um portento técnico, entrega-se ao jogo e cria perigo pelo seu flanco. Inconformado com a desvantagem, acabou o jogo quase exclusivamente em missão ofensiva.