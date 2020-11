FIGURA: Bruno Viana

Prestação tranquila, sem muito para fazer perante a ameaça inexistente do Famalicão. Mais do que defender, o central foi mais um elemento ativo na construção de jogo do Sp. Braga fazendo por ser opção e dando linha de passe na retaguarda. Numa das muitas incursões ofensivas decidiu o jogo ao recarregar com êxito para o fundo das redes do Famalicão, naquele que foi o seu segundo golo esta época.

MOMENTO: golo de Bruno Viana (75’)

Golo fabricado pelos centrais. Tormena faz o primeiro remate exatamente na marca do penálti após a ressaca do lance de bola parada cobrado por Iuri medeiros, na recarga Bruno Viana finaliza para o fundo das redes. Vaná ainda susteve o primeiro remate, mas nada podia fazer perante a recarga do defesa. O árbitro assistente ainda invalidou o golo, Schettine estava na linha da bola no primeiro remate, mas com recurso ao VAR Rui Costa validou o golo.

OUTROS DESTAQUES

Vaná

Não chegou para tudo. Foi sustendo o ímpeto ofensivo do Sp. Braga defendendo tudo o que havia para defender, algumas defesas quase que milagrosas, mas não foi capaz de evitar o golo bracarense depois de ter feito uma primeira defesa. Noite de inspiração com sabor amargo no final.

Galeno

Um hábito entre os destaques do Sp. Braga pela disponibilidade que empresta ao jogo, sendo sempre um elemento municiador de perigo no flanco esquerdo. Decidindo bem ou mal, o que é certo que é sempre sinónimo de calafrios para os adversários.

Iván Jaime

Dos mais audazes do Famalicão com a bola nos pés, não receando carregar o esférico até terrenos mais adiantados. Nunca se encolhei o médio de apenas vinte anos proveniente do Málaga, esboçando o primeiro remate famalicense no primeiro tempo.

Iuri Medeiros

Esteve particularmente ativo no ataque do Sp. Braga, distribuindo o jogo com critério. Esteve ativo nos lances de bola parada, sendo o autor do livre cobrado para a área que acabou por resultar no golo do triunfo.