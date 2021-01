* Rui Paiva

O Santa Clara-Benfica será reatado esta segunda-feira a partir das 17h00 em Portugal continental, confirmou o Maisfutebol junto do clube açoriano.

O jogo foi interrompido aos 7 minutos devido ao mau tempo e numa altura em que começou torrencialmente no Estádio de São Miguel.

Desde o período de aquecimento que era visível que a bola rolava com dificuldades e a situação agravou-se após o apito inicial dado pelo árbitro Hélder Malheiro.

«Infelizmente não se reuniam as condições necessárias. Amanhã não haverá chuva em princípio e irão reunir as condições para se realizar o jogo», afirmou Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, em declarações aos jornalistas após o jogo, quando a chuva já dava tréguas.

A Liga também já confirmou, em comunicado, o recomeço do jogo às 17h00 (16h00 nos Açores) desta segunda-feira.