Por Mariana Rebelo Silva

O Tondela entrou no novo ano a vencer o Moreirense, em casa, por 2-1, em jogo em atraso da 13ª jornada, e no último suspiro do jogo (90+12m). Rafael Martins marcou para o Moreirense (21m), enquanto Daniel dos Anjos (64m) e Manu Hernando, já ao 12º minuto de compensação, para o Tondela.

A equipa de Lito Vidigal mostrou-se mais capaz, frente a um Tondela com dificuldades na construção devido às limitações nas opções, sejam físicas ou por doença. Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas, Eduardo Quaresma e Boselli estão infetados com Covid-19.

Mesmo assim, os beirões apresentaram-se, nos primeiros minutos, destemidos. O primeiro remate do jogo foi mesmo de Daniel dos Anjos, rasteiro e à entrada da área, às mãos de Kewin. A falta de eficácia parecia continuar a assombrar a equipa de Pako Ayestarán. Também a dificuldade na construção, com a ausência de João Pedro e Undabarrena, com limitações físicas, e Tiago Dantas, infetado com Covid-19.

Aos cinco minutos, grande defesa de Trigueira, a remate forte de Yan Matheus. O guardião repetiu o feito dois minutos depois, impedindo Rafael Martins de marcar.

Aos 18 minutos da partida, surgia uma das oportunidade mais flagrantes e desperdiçadas pelos beirões. Salvador Agra, na direita, passou por Abdu Conté, e deu para Rafael Barbosa, que rematou à figura de Kewin. O guarda-redes não agarrou a bola, mas nem assim Daniel dos Anjos aproveitou.

Os beirões desperdiçaram, já a formação de Lito Vidigal aproveitou e bem. Aos 22 minutos, Yan Matheus assistiu Rafael Martins que, mesmo rodeado de jogadores, disparou certeiro para o fundo das redes. Belo golo!

Agra esteve perto de chegar à igualdade. Na marcação de um livre frontal, que podia ser perigoso, o capitão do Tondela, com força e colocado, atirou a rasar o poste.

Perto do intervalo, foi o Moreirense quem voltou a ameaçar golo. Aos 43 minutos, Paulinho recebeu à entrada da área e rematou, já sem ângulo, para defesa de Pedro Trigueira. Depois, foi Walterson Silva. O avançado brasileiro rematou em arco da esquerda, de fora da área, ao segundo poste. Trigueira estava completamente batido.

O Tondela entrou forte na segunda parte, mas o Moreirense apresentou-se muito bem organizado. Aos 55 minutos, Kewin derrubou Daniel dos Anjos dentro da área e Hugo Silva não teve dúvidas em assinalar penálti. Ainda recorreu ao VAR e passados uns longos oito minutos validou o castigo máximo.

Na conversão, o avançado brasileiro rematou de pé direito, enganou o guardião adversário e levou a bola a ir ainda ao poste antes de entrar. Daniel dos Anjos já não marcava para o campeonato desde a primeira jornada. Aos 67 minutos, Rafael Barbosa rematou de fora da área... grande pontapé do número 70 do Tondela ao poste direito.

O Tondela entusiasmou-se com o golo, mas o Moreirense também não baixou as armas. As duas equipas procuravam ganhar, mas nos últimos 15 minutos, foi o Moreirense a aumentar a pressão.

Momentos finais de aflição na área do Tondela, com o Moreirense a crescer no jogo. Valeu Agra, aos 84 minutos, a limpar um contra-ataque e a desarmar Abdu Conté, já depois de André Luís ter passado por Bebeto.

Aos 94 minutos, foi Paulinho quem esteve perto de marcar. Na sequência de um lançamento lateral na esquerda, houve um desvio ao primeiro poste e a bola sobrou para o médio, que rematou de primeira, e de pé esquerdo, ao lado.

Três minutos depois foi Manu Hernando a desviar de cabeça, após cruzamento na esquerda de Daniel dos Anjos. Kewin agarrou.

Último lance do jogo de nervos e que viria a mudar todo o destino até então. Salvador Agra colocou a bola na área, na conversão de um livre, que sobrou para Manu Hernando que marcou o segundo do Tondela. Gritou-se golo no João Cardoso e voltou a festejar-se após o lance ser analisado e confirmado pelo VAR.