Esta sexta-feira, o jogo entre o Nacional e o FC Porto, da 17.ª jornada da Liga, foi adiado devido ao intenso nevoeiro que se sentiu na Choupana. A nova data definida pela Liga é a 15 de janeiro, uma quarta-feira, às 17h.

O jogo, inicialmente marcado para as 18h de dia 3 de janeiro, arrancou a tempo, mas foi interrompido aos 14:30 minutos. O árbitro Tiago Martins apitou e as três equipas recolheram ao balneário devido à escassez de visibilidade.

De seguida esperou-se cerca de 30 minutos, Tiago Martins regressou ao relvado e depois de análise decidiu que era necessário voltar a esperar meia hora. Nessa altura o nevoeiro voltou a dissipar-se e a visibilidade aumentou, porém o árbitro decidiu adiar a partida.

Ora o regulamento de competições da Liga, no artigo 46º, número 1, garante que em caso de «jogos adiados ou interrompidos devido a caso fortuito ou de força maior», o mesmo «realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes». No entanto, caso os clubes não cheguem a acordo, a «Liga Portugal decidirá a data e hora do jogo».

De referir que esta é a segunda vez que um jogo na Choupana é adiado devido ao nevoeiro. O outro foi a visita do Benfica à Madeira, em outubro.

No próximo jogo do calendário, o FC Porto defronta o Sporting na meia-final da Taça da Liga, a 7 de janeiro. O Nacional apenas joga no dia 19 de janeiro frente ao AVS.