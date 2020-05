Os jogadores do Benfica regressaram este domingo ao Seixal, após mês e meio de confinamento imposto pela pandemia da covid-19, para realizar testes físicos antes do regresso ao trabalho marcado para esta segunda-feira.

No sábado o Benfica já tinha mostrado como é que tinha adaptado o centro de treinos do Seixal para receber os jogadores e, agora, o Benfica Campus começa a ganhar vida com o regresso do departamento de futebol profissional.

Em grupos pequenos, os jogadores foram realizando testes físicos ao longo do dia, cumprindo o rigoroso protocolo de segurança.

Esta segunda-feira arrancam os treinos individuais com os jogadores divididos por quatro grupos, com dois deles a trabalharem no período da manhã os outros dois no período da tarde.

Os Jogadores vão continuar a receber as refeições em casa (almoço e/ou jantar) e, sempre que estiverem no Seixal, irão ter à disposição quartos individuais, com casa de banho privativa, onde se poderão equipar e tomar banho, não havendo utilização de balneários coletivos.