A SAD do Santa Clara informou esta segunda-feira que o processo de licenciamento para a participações nas competições europeias em 2021/22 foi aceite.



«Esta é mais uma prova inequívoca do trabalho de excelência que tem vindo a ser realizado no CD Santa Clara. Temos um clube cada vez mais preparado face às exigências do futebol profissional. De uma ou de outra forma, não deixa de ser um momento histórico e que deve encher de orgulho o povo açoriano e os nossos sócios e adeptos», diz o presidente da SAD do Santa Clara, Rui Cordeiro.



A equipa dos Açores ocupa atualmente a sétima posição na tabela classificativa da Liga, com 37 pontos, a quatro do Vitória de Guimarães (6.º) e a 11 do Paços de Ferreira (5.º).