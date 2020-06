A FIGURA: Lucas Fernandes

Depois de uma primeira parte com alguns passes perdidos e sem grande protagonismo, o que lhe valeu algumas chamadas de atenção de Paulo Sérgio, o criativo médio brasileiro do Portimonense teve uma reentrada em grande, puxando a culatra atrás para um golo que teve tanto de espetacular, como de precioso. Empolgado, o seu futebol saiu naturalmente, principalmente em combinações que originaram situações complicadas para a baliza gilista.

O MOMENTO: Lucas Fernandes marca golo que vale ouro. Minuto 49

Depois do equilíbrio até ao intervalo, o portentoso remate de Lucas Fernandes que só parou no fundo da baliza defendida por Denis foi determinante no resultado final e na tranquilidade que deu à equipa algarvia para gerir o ritmo até final.

OUTROS DESTAQUES

Willyan

Rendeu o capitão Jadson e teve ação importante na melhor fase do Gil Vicente, como um desarme a Sandro Lima quando este se preparava para visar a baliza e um corte quase em cima da linha num remate de Rúben Ribeiro. Mostrou personalidade e justificou a aposta.

Hackman

Boa exibição do lateral-direito do Portimonense, menos tímido do que tem sido habitual no a apoio ao ataque e com bom posicionamento defensivo, não permitindo veleidades pelo seu corredor. Construiu a melhor jogada ofensiva da sua equipa na primeira metade, ganhando a linha de fundo para servir Boa Morte e Jackson na pequena área, mas Ygor Nogueira impediu o golo.

Rúben Ribeiro

O mais ativo do Gil Vicente, participando nas ações mais perigosas da equipa: aos 8 minutos, num contra-ataque em superioridade numérica de quatro para dois, esteve mal na finalização com um remate cruzado e aos 20m conduziu uma transição que culminou com um remate cortado por Willyan, depois de ter servido Baraye que proporcionou boa defesa a Gonda.