A FIGURA: Xadas

Acaba inevitavelmente ligado à história do jogo, e da forma mais decisiva possível. Entrou na segunda parte e deu logo charme ao jogo com o seu pé esquerdo. Bom de bola, Xadas acrescentou critério e qualidade à posse da sua equipa, e juntou a isso o momento mais importante da noite. Aquele golo é um passo gigante na luta do Marítimo pela permanência.

O MOMENTO: uma bola com destino à permanência, minuto 71

O jogo tinha acabado de entrar nos 20 minutos finais quando Xadas tirou o bilhete mais desejado pelo Marítimo. Num livre descaído para o lado direito, o médio cruzou para a área repleta de jogadores. Caprichosamente, a bola não desviou em ninguém e acabou a beijar as redes de Marco. Destino do bilhete? Permanência.

OUTROS DESTAQUES

Marco

Um dos grandes destaques da formação do Santa Clara. Entre os postes, mostrou sempre segurança aos seus colegas de equipas e ainda juntou a isso dois dos momentos mais altos jogo. Na primeira parte, negou o 1-0 a Rodrigo Pinho com um voo espetacular. Na segunda, impediu o segundo dos madeirenses, por intermédio de Joel, com uma defesa igualmente eficaz. No golo de Xadas acabou traído pela trajetória da bola, que não tocou em ninguém.

Rodrigo Pinho

Tarde de muita luta para o avançado do Marítimo. Não marcou, é certo, mas foi sempre o primeiro a sacrificar-se no lado madeirense. Esteve perto do golo por duas vezes, mas foi traído pelo próprio desacerto e por uma enorme defesa de Marco. Mesmo quando o Marítimo já estava em vantagem, continuou a ser o primeiro homem a pressionar o adversário.

Lincoln

É bem evidente a influência que este esquerdino tem no jogo do Santa Clara. Titular habitual na formação de João Henriques, desta feita começou no banco, mas assim que entrou fez-se notar. Dono de um pé esquerdo diferenciado, Lincoln deu outra vivacidade à sua equipa, que vinha de um primeiro tempo algo cinzento. Foi sempre uma ameaça à baliza de Charles.

Correa

Um dos principais dinamizadores do ataque do Marítimo, principalmente na primeira parte. Partiu do lado direito, mas nunca se fixou aí. Deambulou muito, dando até algum apoio a Edgar Costa e Nanu, donos da ala direita, e acrescentou outro perfume ao jogo ofensivo da formação de José Gomes.