O Benfica recebe o Portimonense neste domingo, às 18h, em jogo da oitava jornada da Liga. As águias mantém o percurso imaculado, só com vitórias no campeonato, e vão procurar manter o registo antes da pausa para os jogos das seleções.

Depois da estrondosa vitória sobre o Barcelona por 3-0 na Liga dos Campeões, não se espera que Jorge Jesus faça muitas alterações, além da mudança na lateral-direita, devido à lesão de Lázaro.

Já o Portimonense vem de três jogos sem perder, chega a esta ronda confortável na tabela, com os 11 pontos que lhe garantem o sexto lugar e é expectável que Paulo Sérgio aposte em três centrais na tentativa de contrariar o sistema da equipa de Jorge Jesus.

O jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol já não vai ter restrições relativas ao público e são esperadas cerca de 50 mil pessoas na Luz.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver os onzes prováveis de Benfica e Portimonense.